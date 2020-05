Il DS del Nizza chiude all’addio di Dolberg: “Non siamo un trampolino di lancio per la Fiorentina”

Kasper Dolberg non si muove. Su di lui era stato chiaro l’interesse in Francia per l’ex Ajax, ma a spegnere le voci su un suo possibile addio ci ha pensato il DS del Nizza, Julien Fournier, che dopo la chiusura definitiva della stagione della Ligue1 ha chiarito la posizione del club. Queste le sue parole a Nice-Matin:

Non c’è dibattito, Dolberg rimarrà e non ha voglia di andarsene. Sta bene a Nizza e dirò di più: non siamo un club che fa da trampolino di lancio a favore di squadre come Aston Villa o Fiorentina, ovviamente senza mancare rispetto a queste grandi formazioni. Se mai vorremo esserlo per club più importanti.