Il doppio ex Torricelli: “La nuova Fiorentina mi intriga, Chiesa è il futuro e Ribery fa la differenza”

Moreno Torricelli, doppio ex dello scontro fra Fiorentina e Juventus, è intervenuto a Radio Sportiva in vista del prossimo appuntamento fra viola e bianconeri focalizzandosi sulla nuova proprietà viola:

Mi intriga tutto della nuova Fiorentina: Commisso si è presentato con un grande progetto e una grande prospettiva. Il grande pregio è stato quello di tenere Chiesa, dato da tutti per partente. Vuole creargli intorno una squadra ed è molto importante in chiave futura. Ribery? Ha un talento immenso e una personalità che può fare la differenza, oltre che essere di grande aiuto per i giovani. Può far capire come si diventa importanti per l’ambiente. L’ex Bayern mi incuriosisce tantissimo.