Il doppio ex Rossitto: “Commisso vuole vincere. Ribery? Fa salire il livello di tutti”

Friulano e doppio ex di Fiorentina e Udinese, Fabio Rossitto ha parlato del momento viola a Radio Bruno: “C’è emozione e entusiasmo, Commisso dà l’impressione di essere uno che fa sognare. Aver tenuto Chiesa e portato Ribery sono segnali, questa nuova proprietà non è venuta in Italia solo per fare business e con i fatti sta dimostrando in che direzione vuole andare. Tanti investitori comprano per portare la società ad un livello alto e poi rivenderla, Commisso invece vuole vincere qualcosa e portare il colore viola anche negli Stati Uniti.

Su Ribery: “Montella poi ha disegnato il vestito giusto per lui, senza sacrificarlo troppo in fase difensiva e sprigionare tutta la sua fantasia. Certi campioni portano ogni giorno qualcosa nello spogliatoio, dai comportamenti nell’allenarsi alla voglia di arrivare al top: uno come lui fa salire di livello tutti e per un giovane è fondamentale osservarlo da vicino e prendere l’esempio. A Milano da ogni giocata succedeva qualcosa: in quella posizione può giocare ancora qualche anno a livelli top”

Sul centravanti: “Adesso come adesso toccherei il meno possibile. In questo momento forse non serve perché tutti i giocatori sembrano senza ruolo e si muovono e si propongono: è una squadra che ha trovato compattezza”.