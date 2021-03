Il doppio ex: “Gioca Eysseric e non Callejon, qualcosa ci sfugge”

Vi riportiamo alcune delle parole del doppio ex della sfida di domani Alberto Di Chiara a Lady Radio:

Pochi giorni fa all’Udinese mancavano molti giocatori, eppure la Fiorentina ha perso. Non dimentichiamoci nemmeno che anche il primo tempo contro lo Spezia è stato deludente. Non c’è continuità di rendimento e di conseguenza di risultati. E manca anche la concentrazione, perché l’Udinese non stava proprio attaccando alla ricerca della vittoria. Non ho visto la tranquillità che potevano dare i dieci punti di vantaggio sul Cagliari: l’ansia attira altra ansia. In difesa sbagliano un po’ tutti, un pochino meno Quarta che nonostante qualche amnesia sta facendo vedere le cose migliori. Questa Fiorentina qui, con questa disposizione in campo, rende veramente poco. Eysseric? Per far giocare lui e non Callejon ci deve essere qualcosa che ci sfugge, è molto strano.