Il doppio ex Carmignani: “Prandelli chiede tempo con una classifica pessima. E domani…”

Pietro Carmignani, doppio ex di Juventus e Fiorentina, ha parlato della partita e della situazione dei viola in un’intervista a Tuttojuve.com. Questa la sua analisi sulla squadra viola:

Tre punti in sei partite sono pochi, la stagione è difficile. Stimo Prandelli, ma si ritrova con le sue idee ad allenare una squadra che non è stata costruita per lui e si sta scontrando ancora una volta con la complicazione di subentrare. Ha bisogno di tempo ma la condizione di classifica è difficoltosa. Domani mi aspetto un approccio simile a quello visto con l’Atalanta: attendista e tentando di attaccare in contropiede. Penso che però la Juve tenga molto a questa partita per chiudere bene l’anno.