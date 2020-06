Il doppio ex: “Brutto stop per la Lazio a Bergamo. Fiorentina, chi segna?”

Alla Fiorentina nel 1981-82 e dal 1983 al 1987, alla Lazio nel 1987-88: Paolo Monelli, di ruolo attaccante, ha indossato entrambe le maglie e Radio Sportiva l’ha contattato per dare un parere sul momento delle due compagini, in vista della sfida di questa sera:

Mercoledì sera la Lazio ha perso in malo modo, era partita bene ma poi l’Atalanta è venuta fuori alla distanza ed ha meritato la rimonta. Nonostante questo vedo i biancocelesti favoriti sulla Fiorentina. I viola continuano ad avere, come prima della sosta, il problema del gol: chi segna per i gigliati? Manca un bomber. Ribery può fare la differenza, ma non è un attaccante autentico…