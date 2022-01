Il decalogo di Rocco nel Pentasport di Radio Bruno

La nota trasmissione radiofonica ricorda da lunedì cosa chiede al calcio il patron della Fiorentina Rocco Commisso

Se ne parla ormai pochissimo, forse perché a molte società conviene il silenzio, ma le dieci regole proposte un mese fa dalla Fiorentina per riformare il calcio italiano costituiscono un’ottima base di partenza per cercare di sanare l’intero sistema. Proprio per questo il Pentasport di Radio Bruno ha deciso di dedicare dieci servizi speciali curati da Giovanni Sardelli e Tommaso Loreto, che partiranno con la trasmissione del 24 gennaio. Analisi e approfondimenti con l’intervento degli addetti ai lavori per ricordare a tutti le proposte di Rocco Commisso.