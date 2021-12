Il dato sul bilancio viola: Gonzalez preso il giorno dell’addio a Gattuso

La Fiorentina è in perdita, ma ha avuto modo di coprire la falla in maniera agevole

Il bilancio della Fiorentina al 30 giugno 2021 si è chiuso con una perdita di 10.372.623 € che sarà coperta attingendo dalla “Riserva per versamenti in conto capitale”. È quanto emerge dal documento dell'esercizio della Società viola, che recentemente ha allineato i conti economici del Club seguendo la stagione sportiva (1 luglio – 30 giugno) e non più, come in precedenza, con l'anno solare (1 gennaio – 31 dicembre). Il portale ilsitodifirenze.it riporta tutti i dettagli, compreso uno in particolare sull'acquisto di Gonzalez: "L'acquisizione del calciatore Nicolas Gonzalez “per 22,5 milioni” [...] “è stata effettuata il 17 giugno 2021, pertanto, tale trasferimento è stato registrato nel bilancio della Società al 30 giugno 2021”. L'ufficialità dell'acquisto di Gonzalez fu comunicata il 23 giugno. Il 17 giugno 2021, fino alla lettura del bilancio del Club viola chiuso al successivo 30 giugno, era ricordato come il giorno in cui Rino Gattuso e la Fiorentina si separarono".