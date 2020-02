Il dato sugli spettatori presenti al Franchi per Fiorentina-Milan: vicino il record stagionale

È arrivato il dato ufficiale sul numero di spettatori presenti al Franchi in occasione di Fiorentina-Milan: 39.769 (ai 29.041 abbonati si sommano i 10.728 spettatori paganti). Il record stagionale dunque resta quello stabilito in occasione di Fiorentina-Juventus, quando sugli spalti dello stadio di Firenze c’erano 40.312 spettatori, per un incasso totale di 1.061.163 euro, molto superiore rispetto ai 779.472 euro incassati oggi. Ricordiamo che i dati riportati considerano presenti tutti gli abbonati.