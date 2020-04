Il CT Mancini: “Chiesa ha bisogno di alzare il livello e può farlo anche con la Fiorentina”

Il CT della Nazionale Roberto Mancini è stato ospite del profilo Instagram della Gazzetta dello Sport per una chiacchierata durante la quale ha avuto anche l’occasione di parlare di Federico Chiesa. “Chiesa è un altro calciatore che ha solo bisogno di alzare il livello”, ha detto dopo aver speso parole di stima nei confronti di Bernardeschi. “Magari anche con la Fiorentina, se migliorerà come squadra. Non significa che debba cambiare”, ha aggiunto.