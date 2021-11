Il Cile vuole convocare Pulgar, ma non partirà per il Sudamerica

Erick Pulgar non ha ancora smaltito l'infortunio alla caviglia. Il Cile dovrà probabilmente rassegnarsi a non averlo in Nazionale

Erick Pulgar va verso il forfait in Nazionale. Dopo la gara di sabato contro la Juventus, la Serie A andrà in pausa per lasciare spazio alle selezioni impegnate nella corsa a Qatar 2022. Ma difficilmente il cileno lascerà Firenze. Lo scrive Latercera.com, che sottolinea come il centrocampista non risponderà alla convocazione dal Sudamerica perché ancora ai box a causa dell'infortunio alla caviglia. Secondo il portale, dalla Fiorentina filtra un certo pessimismo sul recupero del calciatore, che non scende in campo dalla gara di Venezia in campionato. Attualmente, come si legge, Pulgar non si sta nemmeno allenando con il pallone e sta solo svolgendo terapia: una condizione non certo ottimale per lasciarlo partire. La Nazionale cilena attende comunque un segnale dal club e la presentazione di un referto medico - come da prassi - per certificare la condizione del giocatore.