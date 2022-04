Ikoné: “Con l’Inter volevo segnare, bravo Handanovic. Tra la Ligue 1 e la A…”

Il francese è carico per il finale di stagione

"Mi trovo bene in questo gruppo, sono stato ben accolto. La Serie A e la Ligue 1 sono due campionati differenti. In Francia si tende a stare più bassi per vedere cosa succede, in Italia si gioca di più, c'è più tattica. Mi sto adattando. La nostra squadra ha molta qualità, è difficile guadagnarsi il posto tra i titolari. Italiano? Chiede sempre intensità, capisce bene il gioco e vuole trasmettere ai suoi giocatori. Ora voglio aiutare la squadra a finire bene la stagione, imparando ancora passo dopo passo per essere titolare nella prossima stagione. Contro l'Inter non sono riuscito a segnare, il portiere è stato bravo, ne ho parlato con il mister. Il mio italiano sta migliorando".