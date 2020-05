Igor: “Se dovessi scegliere adesso, sarei per non riprendere il campionato”. E Dalbert…

I due difensori brasiliani della Fiorentina, Dalbert ed Igor, hanno parlato al sito di Globoesporte riguardo a quello che pensano del momento che l’Italia attraversa, ovviamente anche dal punto di vista dell’eventuale ripresa del campionato. Ed entrambi tirano il freno a mano verso il ritorno in campo. “Certo, noi giocatori sogniamo di giocare e allenarci di nuovo, ma credo che la vita di un essere umano valga di più che riprendere in un momento così difficile“, ha detto l’ex Inter. Ancora più deciso il commento di Igor: “Considerando quello che è successo in Italia nelle ultime settimane, a mio avviso sarebbe meglio non ricominciare il campionato. Poi, certo, se ci danno le giuste garanzie e sicurezze, il discorso cambia. Noi calciatori, del resto, non siamo immuni, come nessuno lo è“.