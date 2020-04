Igor pensa in grande: “Voglio fare la storia nella Fiorentina”

E’ in Italia da pochi mesi ma pensa già in grande. Igor, difensore brasiliano classe ’98, parla a Gazeta Esportiva e dice: “Voglio fare la storia qui. Avevo l’obiettivo di giocare in Serie A e sono da poco arrivato in un club di grande tradizione come la Fiorentina. Vorrei impormi e scrivere pagine importanti per la mia carriera, poi vediamo cosa Dio ha per me. Un futuro in Brasile? Oggi non ci penso, sono concentrato sulla mia esperienza in Italia. Arrivare nel calcio europeo così giovane mi ha aiutato a crescere sul piano tattico, ogni allenamento mi serve per migliorare sempre di più” dice Igor. Che su instagram è scatenato…