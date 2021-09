Igor: “Avrei voluto giocare di più, ma qualcosa sta cambiando. Con Prandelli…”

Le parole del centrale brasiliano certificano un ritrovato entusiasmo all'interno dello spogliatoio viola

Redazione VN

Il difensore della Fiorentina Igor ha rilasciato a Calciomercato.com un’intervista della quale vi proponiamo alcuni passaggi:

"La mia esperienza a Firenze? Avrei voluto giocare di più. Però sto lavorando, sono cresciuto come difensore qui alla Fiorentina, e spero di avere più spazio. So che sono in una grande squadra e ne sono molto felice, aspetto come sempre la mia opportunità. Siamo uniti, stiamo lavorando per fare quello che ci viene indicato, e in campo si vede che qualcosa è cambiato, la squadra inizia ad andare bene".

Il centrale brasiliano prosegue: “Quando sono arrivato ho trovato subito continuità di impiego e risultati, poi sono finito in panchina. Per questo ci penso due volte prima di definirmi un titolare: ho imparato che il calcio vive di concorrenza durante la settimana, la decisione spetta al Mister e chi si allena meglio poi gioca nel weekend. Io devo solo continuare a lavorare, perché siamo quattro grandi difensori. Quando sarò scelto, lascerò tutto in campo per la Fiorentina. Questo lo posso assicurare”.

L’Igor a tutta fascia visto alla Spal, per adesso, non è nei piani di Italiano, che ha portato un modo nuovo di difendere: “Il problema semmai è che negli ultimi tempi abbiamo sempre giocato con la difesa a tre. Quando Prandelli è arrivato, l’anno scorso, ha provato a cambiare e a proporre la linea a 4, ma in quel momento la squadra non riusciva ad assimilarla. In estate invece abbiamo avuto del tempo per capire e sbagliare il meno possibile”.

Non può mancare la domanda su Vlahovic, che per Igor può diventare il migliore dopo che Ronaldo e Lukaku hanno lasciato la Serie A, mentre le migliori difese sono a suo dire quelle di Napoli e Milan. Chiosa sulla prossima partita, sabato a Genova: “La doppietta del mio ex compagno di squadra Fares? Speriamo non si ripeta… Sarà una gara difficile, ma noi stiamo vivendo un momento molto buono. Andiamo a giocare fuori casa, e sarà una difficoltà in più, ma ogni giorno miglioriamo e arriviamo a Genova con entusiasmo e voglia di crescere ancora per fare un grande campionato”.