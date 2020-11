Ibrahimovic ko, attesa per gli accertamenti: salterà la Fiorentina

Il Milan è in ansia per le condizioni fisiche di Zlatan Ibrahimovic, uscito ieri sera nel finale della sfida contro il Napoli. Secondo quanto riportato da Sky Sport tra poco lo svedese farà gli accertamenti del caso ma in casa rossonera si teme per uno stiramento. Se si dovesse trattare di lesione muscolare l’attaccante potrebbe restare fuori per tre o quattro settimane e quindi salterebbe la sfida con la Fiorentina in programma domenica prossima.