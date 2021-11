Iachini: “Vlahovic? A gennaio resta, Commisso tenterà fino alla fine il rinnovo”

L'ex allenatore viola ha parlato delle vicende di casa Fiorentina a Sportitalia

Ospite di Sportitalia, l'ex allenatore della Fiorentina Giuseppe Iachini ha detto la sua sul futuro di Dusan Vlahovic: "Conoscendo il presidente Commisso, il centravanti serbo a gennaio non parte. Anzi, Rocco proverà in tutti i modi, ancora, di farlo rinnovare. Anche quando c'ero io avevamo ricevuto tante offerte per lui ma abbiamo scelto di tenerlo per farlo crescere con noi. E' stato bravo Montella a farlo debuttare, poi io gli ho dato fiducia e con me ha segnato tanto, senza rigori. Il lavoro è stato completato da Prandelli che gli ha dato continuità. E' un giovane top, come lo erano Dybala ed Icardi, ha le spalle larghe per sorreggere chiacchiere e critiche. Lo vedo in ogni campionato di primo livello, ma lo vedo meglio nella Fiorentina". Sulla sua esperienza in viola: "La statua per me? E' stata una frase del presidente figlia di quel periodo, quando tornai c'era tanta paura ma con una media-punti da Europa abbiamo raggiunto l'obiettivo. Ho bellissimi ricordi del club viola ed ho mantenuto un ottimo rapporto con tutti, nonostante il Covid abbiamo fatto un ottimo lavoro".