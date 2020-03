Iachini studia a casa: Ribery vicino al rientro, l’idea è passare al tridente

Beppe Iachini, dalla sua casa sulle colline di Firenze, continua a studiare. La squadra non si può allenare, ma l’allenatore sta vagliando le ipotesi tattiche per cambiare il modo di giocare. La sosta forza permetterà a Ribery di tornare disponibile, così l’attacco viola è da ridisegnare. Secondo Il Corriere dello Sport, Iachini starebbe pensando di passare ad un tridente con Cutrone, Chiesa e il francese. Tutti giocatori tecnici capaci di far girare velocemente il pallone.