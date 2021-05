Iachini si “copia”: una salvezza alla sua maniera. Poi però grazie e arrivederci

Un anno fa la conferma arrivò grazie ad una serie di risultati positivi nel finale di stagione. Ora però Commisso deve puntare ad altro

La Fiorentina vede la linea del traguardo. Ossigeno puro, boccata d'aria fresca, chiamatela come volete, la vittoria contro la Lazio ha liberato i viola dallo spettro della Serie B e dalla prossima settimana si inizierà anche (e soprattutto) a pensare al futuro. Dopo Cagliari - parola di Commisso - lo scenario sarà più chiaro, ma l'orizzonte viola non è ancora del tutto delineato. Soprattutto per quanto riguarda la guida tecnica che siederà in panchina nella prossima stagione: i viola non possono sbagliare, ma per adesso hanno ricevuto soltanto dei "no, grazie" dai tecnici contattati. Tutti nomi di grande spessore o giovani in rampa di lancio che hanno mostrato dubbi sulla qualità del progetto viola. Sarri, De Zerbi, Gattuso, Juric i nomi più in voga negli ultimi mesi tentennano, o hanno già scelto altre mete per proseguire la propria carriera.