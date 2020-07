Iachini: “Sassuolo? Episodi determinanti. Bravi a costruire, non a realizzare. Numeri dalla nostra parte”

Non solo Commisso (LEGGI), anche mister Beppe Iachini ha preso la parola attraverso i canali ufficiali viola. Queste le sue dichiarazioni alla vigilia di Parma-Fiorentina: “In queste prime tre partite dal ritorno in campo i dati ci dicono che abbiamo tirato in porta 44 volte, 33 da dentro l’area di rigore avversaria. Abbiamo costruito i presupposti per segnare ma purtroppo non ci siamo riusciti, un po’ per sfortuna ma anche per le parate del portiere avversario in momenti cruciali della partita, come contro la Lazio. Anche domenica potevamo aprire noi le marcature. Dispiace perché avevamo migliorato la fase di costruzione davanti alla porta, ci è mancata quella realizzativa. Potevamo portare a casa dei punti in più ma non dobbiamo fermarci e scendere in campo con i se ed i ma. Parma? Sarà una partita importante, è una squadra che si conosce bene perché allenata da anni dallo stesso allenatore.

Sassuolo? Abbiamo messo in campo qualche errorino e l’abbiamo pagato a caro prezzo. Qualche errore l’hanno commesso anche loro ma non siamo stati bravi a mettere la palla dentro. Gli episodi condizionano gara e risultato, dobbiamo sicuramente essere più bravi in fase realizzativa. Giocando ogni tre giorni dobbiamo valutare bene i recuperi dei ragazzi, qualcuno è uscito dall’ultima gara con qualche contusione. Dovremo valutare bene con lo staff medico il recupero fisico. E’ impensabile far giocare sempre i soliti ragazzi quando si scende in campo una volta ogni tre giorni. Andremo in contro sicuramente a qualche infortunio, ma anche gli errori possono capitare. Kouamé? E’ fuori da sette mesi a seguito di un infortunio importante. Lo portiamo con noi, anche per farlo stare con la squadra. Strada facendo vedremo se ci sarà modo di dargli qualche possibilità. Già il fatto che rientri in gruppo è una notizia positiva, siamo contenti.

Come si affronta il Parma? Dovremo fare una grande partita, la partita perfetta sotto l’aspetto tattico. Dovremo essere compatti nel gioco senza rinunciare ad andare ad attaccare come abbiamo fatto nelle ultime gare. Gervinho? Quando affronti certi giocatori devi essere bravo a non lasciare loro spazi che possono esaltare le loro caratteristiche. Dovremo stare molto attenti e concentrati per tutta la gara. La classifica? Guardiamo al nostro lavoro, al nostro percorso e alle nostre partite. La ripartenza dopo il lungo stop sapevamo che avrebbe lasciato qualche incognita. Ci auguravamo di fare dei punti in più, li meritavamo per quello che abbiamo prodotto. Sarebbe servita un po’ più di concretezza. Dobbiamo continuare ad insistere mettendo ancora più determinazione nell’andare ad incidere nelle partite per farle girare nella maniera giusta. Ci sarà bisogno di tutti, la freschezza dei ragazzi a livello psico-fisico diventa fondamentale per portare avanti il nostro lavoro”.