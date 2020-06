Iachini riparte dalla classe ’97, spina dorsale per la sua Fiorentina

Beppe Iachini deve ancora conquistare la panchina della Fiorentina per il futuro, e ha 12 partite per dimostrare tutto il suo valore e di meritare una nuova stagione alla guida dei viola. Come riporta il Corriere dello Sport, il tecnico sta lavorando duramente in questi giorni per avere la squadra al meglio alla ripresa del campionato, focalizzandosi sulla spina dorsale della sua Fiorentina. Un portiere (Dragowski), un difensore (Milenkovic), un centrocampista (Castrovilli) ed un attaccante (Chiesa), tutti nati nel 1997, rappresentano presente e futuro della Fiorentina, una linea che percorre tutto il campo e traccia quelle che sono le ambizioni e le idee della società di Commisso, che sta puntando molto sui giovani di valore. Per tutti e quattro, a breve, arriverà la proposta di rinnovo di contratto, con la Fiorentina fermamente intenzionata a blindarli.