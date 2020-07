Iachini: “Rigore? In altri campi li danno. Sconfitta sarebbe stata ingiusta”

Nel post partita di Fiorentina-Verona il tecnico viola Beppe Iachini ha commentato a Radio Rai il pareggio in extremis del Franchi: “Rigore? Siamo stati sfortunati, ma di solito in altri campi questi rigori li danno. Salvezza? Non facciamo calcoli, i ragazzi hanno dimostrato fino in fondo di essere attaccati alla maglia e la sconfitta sarebbe stata ingiusta: siamo una delle squadre che ha tirato di più in porta”.

Ancora Iachini in conferenza stampa:

“Oggi siamo stati veramente sfortunati, soprattutto sul calcio di rigore. È stato valutato così…

C’è grande rammarico, in quel momento della partita avremmo potuto pareggiare per poi forzarla. Avremmo potuto puntare alla vittoria ma ripeto, siamo stati sfortunati. Lotta salvezza? Non abbiamo mai fatto calcoli e non inizieremo adesso, giochiamo sempre con le tre punte. Nel secondo tempo ne abbiamo messa anche una in più. Creiamo spesso presupposti per fare gol ma non riusciamo a segnare. Abbiamo preso 5 pali in queste partite, ci è mancata la concretezza per raccogliere qualche punto in più”.

