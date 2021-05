Amrabat da panchina a… tribuna: non entrerà nella ripresa, i motivi

Niente da fare per Amrabat, che non potrà dare il suo contributo alla Fiorentina nella ripresa

Come notato dai nostri inviati allo stadio, Sofyan Amrabat non potrà essere inserito da Mister Iachini nella ripresa contro il Napoli: il centrocampista marocchino ha accusato secondo DAZN un problema fisico nel riscaldamento, e dunque al suo posto a disposizione di Iachini c'è il giovane portiere della Primavera Ricco. Amrabat è comparso in tribuna accanto a Malcuit, che non era nelle note al pari di Rosati.