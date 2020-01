Giuseppe Iachini ha detto ai giornalisti presenti nella sala stampa “Manuela Righini”:

Siamo partiti molto bene, forti, con trame di gioco importanti ed ottime occasioni. Il Genoa non stava superando la metà campo. Avevamo preparato la partita così, allo stesso tempo dovevamo stare attenti alle loro ripartenze, ed invece è nato proprio così il loro rigore. Da lì la partita è cambiata, diciamo che quando giochiamo in casa abbiamo ancora un po’ di influenza. Nel secondo tempo siamo andati sempre meglio fino a terminare in crescita, peccato per aver concesso un paio di occasioni di troppo al Genoa, abbiamo rischiato troppo. Ci è mancata un po’ di superiorità numerica sulle fasce, deve migliorare anche l’intesa tra le punte. Castrovilli? Non ho capito se aveva preso un colpo, sta facendo gli accertamenti. Un aggettivo per Dragowski? In due situazioni di palla in verticale si è fatto trovare pronto, quando giochiamo alti è normale che il portiere debba accorciare lo spazio verso la porta. Sul rigore è stato bravo. Qualche sbavatura è naturale dopo soli 23 giorni che siamo insieme, dispiace per i tifosi ma davanti avevamo una signora squadra. Mettere Sottil? In questo momento non ce lo possiamo permettere, avremmo prestato troppo il fianco agli avversari. Ho inserito Eysseric perché mi serviva un giocatore di quel tipo che poteva avere l’ultimo passaggio, è entrato bene, così come Maxi Olivera, avevo bisogno in quel momento di un mancino puro. Da domani inizia la preparazione per un’altra settimana impegnativa, stiamo spingendo molto sia dal punto di vista mentale che fisico. Con l’Inter non partiamo battuti, ce l’andiamo a giocare. Che mi aspetto dal mercato? La società sta lavorando