Iachini: “Il virus è stato clemente. Brescia? Dovremo essere perfetti a preparare la partita”

L’allenatore della Fiorentina, Giuseppe Iachini, è stato intervistato dal Corriere di Brescia. Queste alcune sue dichiarazioni:

Sto molto bene, il virus con me è stato abbastanza clemente, non ho avuto sintomi o conseguenze: mi reputo molto fortunato perché non fa sconti a nessuno. Sono pronto a lavorare, come sempre, con la mia Fiorentina.