Tre partite, due vittorie e un pareggio maturato negli ultimi secondi a Bologna. Il gioco? Non sarà eccezionale, così come la vittoria con l’Atalanta non rivaluta completamente la squadra. I limiti restano evidenti e il mercato non può certo far fronte a tutte le mancanza . Ma intanto c’è orgoglio e c’è, soprattutto, più semplicità. Giocatori schierati al loro posto, o dove rendono maggiormente in questo momento. Un calcio essenziale, proprio quello che questi interpreti possono recitare al meglio. L’importante adesso è non farsi risucchiare dai tormentoni sul contratto di Beppe. Ha un contratto di 18 mesi, ma non serve a nessuno discutere se andrà via a fine stagione oppure no. Il buon feeling che il mister ha trovato con i giocatori non si merita di essere inquinato dalle voci sulla sua incerta permanenza.