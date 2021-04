Iachini: “Ho ritrovato calciatori preoccupati, adesso fare più punti possibile”

Le dichiarazioni dal Franchi di Beppe Iachini, al termine di Fiorentina-Juventus 1-1

Beppe Iachini è intervenuto a Sky Sport, dopo la partita pareggiata 1-1 con la Juventus: "Volevamo vincere, contro la Juve dovevamo fare una partita di compattezza ed attenzione. Peccato aver preso goal all'inizio del secondo tempo, con un tiro splendido di Morata. Da lì ha trovato l'incrocio dei pali, col sinistro. Nel finale non abbiamo avuto più la freschezza per chiudere la gara. Senza quel goal a freddo potevamo riuscirci, ne sono convinto. Dopo cinque mesi ho trovato i ragazzi più preoccupati di come li avevo lasciati. I giocatori si stanno impegnando molto, dobbiamo proseguire così, cercando di fare più punti possibili da qui alla fine. Ribery? Franck è un professionista serio, non chiedete a me della sua permanenza".