“Iachini ha sofferto lo stress, ma con lui la squadra si è risvegliata”

Sullo stress: "Le cose che ha detto lui oggi sono le stesse che disse Prandelli, e non è che stessimo parlando di un pensionato...".

Durante il Pentasport di oggi, in onda sulle frequenze di Radio Bruno, è intervenuto anche Massimo Sandrelli per commentare l'addio di fatto anticipato da Mister Iachini durante la conferenza stampa di stamattina: "Iachini è una persona per bene, uno che fa le cose con tutto se stesso, mettendo carattere, anima e passione, e sicuramente in questo periodo ha sofferto di stress; nel calcio lo stress ti soffoca a volte, ti prende alla gola. Le cose che ha detto lui oggi sono circa le stesse che disse Prandelli, e anche nel suo caso non è che stessimo parlando di un pensionato... Comunque, tornando a Iachini, mi sembra evidente che la squadra sotto la sua guida si sia risvegliata, che sia riuscita a smaltire almeno un po' della paura che aveva addosso".