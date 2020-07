Iachini: “Fatto di tutto per segnare. Chiesa timoroso, condizionato dal giallo”

Il tecnico della Fiorentina, Giuseppe Iachini, ha commentato a Sky Sport lo scialbo 0-0 contro il Cagliari:

“C’è rammarico, anche oggi potevamo segnare tante reti. Abbiamo avuto occasioni importanti. Siamo partiti con le tre punte per fare risultato. Purtroppo abbiamo colpito il quinto palo nelle ultime quattro partite. Anche Cragno è stato bravissimo in alcuni frangenti. Abbiamo provato di tutto e di più, giocando ogni tre giorni la fatica si fa sentire. Ci manca un pizzico di fortuna in fase conclusiva. Chiesa? Sull’ammonizione si è complicata irrimediabilmente la sua partita. Fede ha fatto delle buone gare ma giocando ogni tre giorni è dura rendere sempre al massimo. Dopo il giallo é stato troppo prudente e timoroso, aveva forse paura di rimediare il rosso. Restare in 10 sarebbe stato pericoloso, quindi ho optato per la sostituzione.

Ribery? Erano 7 mesi che non giocava ma faccio fatica a non schierarlo. Ha fatto una buona andando vicino al gol e servendo benissimo i compagni. Da sempre tanto alla squadra, tecnicamente e caratterialmente. In questo finale di stagione avremo bisogno di tutti. Castrovilli? Gaetano aveva preso un brutto colpo a Parma, la caviglia non si è sgonfiata. In questa fase i recuperi sono faticosi, alternare i giocatori è fondamentale. Kouamè? Sono felice per il suo esordio. Da parte mia c’è tanta voglia di utilizzarlo ma serve cautela. L’inserimento deve essere graduale, parlerò con lo staff medico costantemente. Sicuramente è un ragazzo di grande prospettiva che può darci una grande mano.”