“Iachini dottore per la Fiorentina malata, ma le medicine non fanno sognare. Il Franchi…”

Stefano Cecchi de La Nazione è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno:

Stadio? Siamo distanti da ogni soluzione, il fast fast fast di Commisso è inapplicabile in Italia. Lui è pronto ad investire tanti milioni ma non è facile, è una situazione particolare. Ad oggi, al netto di tutto, la situazione più facilmente praticabile è quella del Franchi perchè basterebbe togliere dei vincoli. Se poi non sarà possibile, ben venga la soluzione Campi Bisenzio. Iachini? Tutti i fiorentini gli vogliono bene e sono affezionati a lui, quando è arrivato non ci sono stati caroselli. Era la medicina per uscire dai guai grossi, ma come tutte le aspirine non fa sognare. Era una situazione di emergenza ma anche il sogno di Commisso è altro.