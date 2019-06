Iachini: “Bennacer può fare benissimo nella Fiorentina, spiace per Traorè”

L’ex viola e ex allenatore dell’Empoli, Beppe Iachini, ha parlato ai microfoni di Radio Bruno:

“Bennacer? Il ragazzo ha qualità importanti, può avere un bel futuro. L’ho trovato come trequartista e l’ho spostato davanti alla difesa, che credo sia il posto giusto per lui, che ha qualità “alla Pirlo”. Lui è un play offensivo, ed è cresciuto tanto anche sul piano della personalità. Può essere già pronto per la nuova Fiorentina. Ho fatto fare lo stesso percorso anche a Sensi, che era un trequartista, e ora da interno sta andando all’Inter. Traorè? Anche lui è un ragazzo con grande talento, ha sempre giocato con me. Anche lui ha grande prospettiva, è un peccato per la Fiorentina che poi non sia andata in porto. Dragowski? Il ragazzo a Empoli l’ho voluto io. L’avevo visto anno scorso in Sassuolo-Fiorentina, ma può fare davvero bene. Rasmussen? Ragazzo di 20 anni, mancino di buone prospettive. Chiaro che ancora deve crescere, ma ha buona personalità. Commisso? Grande ingresso nel mondo Fiorentina, gli auguro il meglio per soddisfare i tifosi.”