Iachini: “Abbiamo concesso pochissimo, complimenti ai ragazzi. Ecco perché Ghezzal”

Beppe Iachini, tecnico della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta contro la Juventus:

“Per noi oggi è la terza partita in una settimana, e per i ragazzi è stato un grande dispendio. Abbiamo fatto una grande partita, concedendo poco, ma in alcuni aspetti siamo stati poco lucidi. Nel secondo tempo abbiamo provato ad attaccare più alto, ma non siamo stato bravi. Detto questo stiamo lavorando bene e crescendo, siamo un gruppo giovane, ma devo fare i complimenti ad i ragazzi, che hanno tenuto bene il campo. Nella seconda parte siamo calati, ma siamo stati penalizzati dalle tante partite in pochi giorni, ma non voglio campare alibi. La squadra ha fatto la sua partita, potevamo essere più bravi nell’ultimo passaggio. Giocatori? Io finito la gara non parlo con i ragazzi, è giusto che stiano da soli, ne parleremo alla ripresa degli allenamenti. Abbiamo concesso pochissimo ad una grande squadra. Dybala? C’è affetto, fa piacere vedere un giovane diventare un giocatore così importante.”