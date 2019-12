Iachini/2: “Mercato, società disponibile. Onore a Chiesa. Squadra? Se fai un punto in 6 gare…”

Dopo la conferenza stampa di presentazione (LEGGI), Beppe Iachini ha rilasciato alcune dichiarazioni anche a Sky Sport. Queste le sue parole : “Per me è un piacere e un onore tornare in una città e in un ambiente dove sono stato apprezzato come giocatore. Spero di essere apprezzato in egual modo come allenatore. Torno con più esperienza e in una veste diversa, ringrazio Commisso, Barone, Pradè, Antognoni e Dainelli per la stima e gli apprezzamenti nei miei confronti. Cercherò di ripagare sul campo questa stima. La squadra? Quando fai un punto in sei partite vuol dire che c’è qualcosa che non va. Cercheremo di risalire la classifica mettendo in campo carattere e personalità.

Io e il mio staff affrontiamo questa avventura con tanto entusiasmo. Ci tengo in maniera particolare ma non ho la bacchetta magica. Ci saranno delle difficoltà all’inizio, ma mi auguro che partita dopo partita la squadra sia sempre più figlia del suo allenatore. Da domani dovremo conoscerci nella maniera più veloce possibile. Duncan, Piatek e Cutrone? Ancora non abbiamo parlato di mercato nel dettaglio con la società, lo faremo nei prossimi giorni. Prima voglio valutare attentamente la squadra. La società ha dato la propria disponibilità sul mercato, personalizzeremo la rosa. Chiesa? Con lui ho parlato personalmente, gli ho chiesto di restare qua per recuperare e guarire. Lui è stato molto bravo perché ha rinunciato alle sue vacanze, onore e merito. Si è dimostrato un grande professionista. Ho sentito anche gli altri giocatori telefonicamente”.