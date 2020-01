Iachini/2: “Concesso poco al Bologna, possiamo migliorare molto. Benassi importante”

Queste le parole di Beppe Iachini di poco fa, rilasciate a Sky Sport:

Peccato, oggi in casa di un’ottima squadra avremmo meritato di più, abbiamo fatto un buon primo tempo e cercato di gestire al meglio il secondo, concedendo davvero poco al Bologna, un collettivo allenato benissimo da Mihajlovic. Benassi sa interpretare il suo ruolo con caratteristiche importanti, qui c’è spazio per tutti. Più passiamo il tempo insieme e più possiamo sfruttare le doti di tutti. Ho visto un’ottima predisposizione da parte di ogni calciatore. Chiesa è stato molto disponibile in questi giorni, oggi ha fatto una buona partita, ha lottato fino alla fine, si meritava di segnare quel gol. Pazienza, arriverà più avanti. L’importante è che continui così, per la squadra e per lui. Questo gruppo ha grandi margini di miglioramento, dobbiamo continuare a lavorare con grande applicazione.