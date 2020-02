Calamai: “Badelj non rientra più nei piani viola. Attacco? Tanto talento, ma manca il bomber”

Il giornalista de La Gazzetta dello Sport, Luca Calamai, è intervenuto a Radio Bruno e ha parlato a 360° del momento viola: “Si dice che Kouamé sia un giocatore spaventoso. Oltre ai tre – Chiesa, Cutrone e Vlahovic – si aggiunge un altro pezzo forte che se recupera dall’infortunio può diventare. E’ chiaro che l’anno prossimo la Fiorentina non può non andare in Europa o comunque essere lì vicina fino alla fine. Per avere la competitività a quel livello però devi avere un centravanti da 20 gol: tra Chiesa, Cutrone, Vlahovic e Kouamé ce n’è uno che può arrivare a quella cifra? Sono tutti talenti straordinari, ma puntare “solo” su questi è un rischio e forse per andare in Europa League non bastano”.

Poi prosegue: “Badelj? Non fa parte dei progetti futuri della Fiorentina, ma può avere un altro ruolo in questa squadra. Ci sono già quattro centrocampisti (Castrovilli, Pulgar, Amrabat e Duncan n.d.r.) che possono fare i titolari, sia lui che Benassi potrebbero diventare un lusso. Se accettasse di fare da chioccia a questo gruppo ben venga, ha le qualità umane per farlo. Iachini? C’è la possibilità che resti, e non giocare le coppe sarà un vantaggio. L’anno prossimo però l’obiettivo sarà quello di centrale l’Europa, verrà fatto un grande investimento in difesa e i giovani dovranno essere bravi a sopportare le pressioni”.