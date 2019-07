Hugo: “A Firenze ho lottato ogni volta per i tifosi viola. Ricordate sempre Davide. A Chiesa consiglio..”

L’ex difensore della Fiorentina Vitor Hugo ha rilasciato un’intervista in esclusiva ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno Toscana:

“Sono molto emozionato per esser tornato al Palmeiras. A Firenze sono stato benissimo e ho giocato due stagioni davvero belle. Mi sento molto migliorato rispetto al passato. Ci trovavamo davvero bene a Firenze assieme alla mia famiglia. Sono comunque felice di esser tornato a casa. Il gol segnato dopo la scomparsa di Davide? E’ stato difficile e lui rimarrà sempre dentro il mio cuore e dentro la mia testa. Spero che verrà ricordato nel tempo per il grande uomo e compagno che era Davide Astori. I miei ex compagni mi hanno voluto e mi vogliono bene, mi hanno salutato tutti con grande affetto. Sono emozioni che mi porterò dietro per tutta la vita.

Cosa direi a Chiesa? Non saprei, è una questione molto personale. Lui è molto giovane, penso che assieme a suo padre faranno la scelta giusta. Deve sentire il suo cuore dove lo porterà. Tutti lo vogliono ma a Firenze avrebbe sicuramente più affetto grazie ai tifosi viola. Mi piacerebbe continuare a vederlo con la maglia viola indosso.

Ringrazio tutti i tifosi della Fiorentina. Ho fatto due anni bellissimi e ogni partita ho cercato di dare sempre il massimo per loro”.