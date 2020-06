Hubner: “Vlahovic? Facciamolo maturare. Ribery ha l’intelligenza per gestirsi”

L’ex attaccante del Brescia, Dario Hubner, è intervenuto a Radio Bruno Toscana:

Vlahovic? Facciamolo crescere e maturare, è volte troppa smania. Ci possono essere grandi prestazioni, così come dei passaggi a vuoto. Ribery? Ha grande esperienza. Il fisico non è più quello di una volta, ma ha l’intelligenza per gestirsi. Sarà il solito Ribery che conosciamo. Il Brescia? ha gettato via molti punti. Nelle ultime partite ha avuto un calo. Se una squadra retrocede in B, vuol dire che non è stata all’altezza della Serie A.