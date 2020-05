Hagi racconta: “De Sisti mi voleva alla Fiorentina, c’era un’opzione ma non mi presero. Mio figlio…”

Gheorghe Hagi, stella del calcio rumeno, ha concesso una lunga intervista a Il Corriere dello Sport. Ha raccontato come nel 1983 l’allenatore viola Giancarlo De Sisti e il dirigente Corsi rimasero impressionati da lui dopo un’amichevole contro la Romania. La Fiorentina riuscì anche ad opzionale, ma non lo prese. Il motivo? Il regime non faceva uscire i giocatori dai propri confini. Hagi ha poi parlato di suo figlio Ianis, passato dalla Fiorentina e oggi ai Rangers. Ha raccontato che Ianis ha un grande talento ma che in Italia, come sempre, non c’è stata pazienza con lui che era in giovane età. Firenze gli è rimasta nel cuore e quella esperienza se la porta dentro.