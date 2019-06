Guidi: “Castrovilli vale la Fiorentina, squadra che sforna talenti. Borja sarebbe funzionale”

Ha parlato ai microfoni del Pentasport Federico Guidi, ex tecnico della Fiorentina Primavera:

“Sono legatissimo ai colori viola, è stato un cambiamento straordinariamente veloce, ma se non fosse stata lasciata una società sana non sarebbe stato possibile. Un plauso quindi alla precedente gestione.

I giovani? La Fiorentina sta sfornando talenti, credo ce ne siano tanti meritevoli di attenzione, Castrovilli addirittura ha esperienza anche in ambito europeo; con lui ho un legame particolare, quel che ha fatto vedere con la Cremonese e in Under 21 vale la Fiorentina. Anche Cerofolini nonostante l’infortunio stava facendo vedere grandi cose. E poi Ranieri: gran campionato a Foggia e poi mondiale U20 sopra le righe”.

Ancora Castrovilli: “Può fare anche il trequartista, ma il suo ruolo originario è quello di interno di centrocampo.

Un ritorno di Borja, giocatore di enorme talento e qualità, sarebbe funzionale alle idee di Montella. A Firenze ha fatto vedere cose eccezionali, se dovesse concretizzarsi sarebbe un arrivo di grande livello”.