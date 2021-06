Guidi: “Castrovilli tra i migliori per intensità. Sottil? Grandi colpi ma…”

L'ex allenatore della Primavera viola conosce bene Castrovilli, Sottil e Ranieri. E a Radio Bruno ne elenca pregi e difetti

Ai microfoni di Radio Bruno è intervenuto l'ex allenatore della Primavera viola Federico Guidi, adesso allenatore della Casertana: "Castrovilli? Mi auguravo la sua convocazione, e per come fa giocare la squadra Mancini può essere un giocatore ideale. Quest'anno ha vissuto alti e bassi anche per colpa di un infortunio. Ha ancora margini di miglioramento, abbina qualità tecnica a dinamismo e si sposa bene con le caratteristiche della Nazionale. Ruolo? Per me è un interno di centrocampo, è abile nella prima costruzione di palla e nel fornire assist ma anche nell'inserimento. Soprattutto ha una capacità fisica estremamente importante: già in Primavera ricopriva 12/13 km a partita con intensità e questo è un parametro che in Serie A lo colloca tra i migliori. Può fare anche il trequartista, ma esterno d'attacco no: non ha più le caratteristiche per giocare lì come faceva da ragazzo. I problemi fisici hanno inciso? Nelle valutazioni di ogni singolo calciatore influiscono anche le dinamiche della squadra e le difficoltà che ci sono state. Quando la squadra non sta benissimo i singoli non si possono esaltare".