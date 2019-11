Guidi: “Castrovilli, più si alza il livello e maggiore è il rendimento. Chiesa? Meglio da ala”

Federico Guidi, ex allenatore delle giovanili azzurre e della Primavera viola, è intervenuto a Radio Sportiva per commentare le vicende azzurre e le convocazioni dei giovani viola allenati ai tempi della Fiorentina Primavera.

Castrovilli in Nazionale? Vederlo lì è una grande soddisfazione e un’enorme emozione. Quando un giocatore che hai allenato arriva a certi livelli ti ripaga di tutto il lavoro fatto. Nelle prossime ore sicuramente lo sentirò. Me lo aspettavo, già nei due anni passati in Serie B Gaetano aveva fatto vedere doti non comuni e giocate di grandissimo livello. Ha grandi qualità, più alzi il livello e più riesce ad esprimersi. Montella predilige calciatori tecnici e propositivi, Castrovilli ha entrambe queste caratteristiche. Gianluca Mancini? Nasce come centrocampista centrale nei Giovanissimi nazionali della Fiorentina, poi dagli Allievi abbiamo arretrato il suo raggio. Ha le capacità intellettive e temperamentali per giocare in entrambe le posizioni. A Roma ha giocato in mezzo al campo per i tanti infortunati, ma il ruolo che più gli va a genio è difensore centrale. Chiesa? Federico ha doti rare, che nel campionato italiano possono incidere tremendamente in qualsiasi partita indipendentemente dal ruolo in cui viene proposto. Credo però che renda al top sulla fascia, anche perché sa giocare bene con entrambi i piedi. La formula che lo ha visto in attacco con Ribery ha prodotto risultati positivi, ma da esterno dà il meglio di sé.