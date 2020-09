Guetta: “Vlahovic via in prestito. Pradè? Lo valuto ora. Torreira…”

Il giornalista David Guetta è stato il protagonista del filo diretto con gli ascoltatori di Radio Bruno Toscana:

Torreira (SCHEDA)? Aspetta una squadra più importante della Fiorentina. Serve uno sforzo in più. Prima di Torreira serve un attaccante. Vlahovic deve andare via in prestito. Un attacco formato da Vlahovic, Cutrone e Kouamé non dà le garanzie per lottare per l’Europa League.

Caputo? La Fiorentina ha già una super chioccia: Ribery che però ha segnato solo 3 gol in 21 partite. Serve un attaccante, non una chioccia. Mandzukic? Mi piace di più di Caputo, ma non va in doppia cifra da molti anni.

Fra Cutrone, Vlahovic e Kouamé preferisco il primo per le capacità realizzative, ma sull’attaccante, così come per il portiere, non si può scommettere. La Fiorentina viene da almeno due anni di miseria offensiva.

Pradè? Lo valuto in questa stagione. Durante la prima esperienza è stato un ottimo direttore sportivo. Quando si torna sul luogo del delitto è tutto più complicato. Ha un vantaggio relativo alla nuova proprietà. Gli do un 6 meno meno per la stagione 2019-20.