Guetta stupito: “Ma perché mettere in campo Eysseric?”

David Guetta risponde al fuoco di fila di domande a Radio Bruno

Penso che a meno di un girone di ritorno stratosferico Pradè abbia esaurito il suo lavoro a Firenze, Vlahovic è completamente solo ma non riesco a capire perché con tutti i giocatori che ha la Fiorentina debba entrare in campo Eysseric. Per me è stata una partita brutta con due squadre che hanno fatto fatica, la Lazio è la lontana parente di quella dello scorso anno, noi potevamo e dovevamo fare di più. Pezzella? Anche oggi un errorino certamente meno evidente, ma non riesce mai ad impostare, lo vedo in calo e non è neanche vecchio. Commisso? Lui mette i soldi e poi li mette a disposizione di Pradè e Barone, forse ha sbagliato a scegliere gli uomini, ma non possiamo dirgli che non mette denaro. E Prandelli ha almeno un merito ed è quello di aver dato fiducia a Vlahovic. Ribery ha giocato le ultime due partite molto bene ma non possiamo affidarci solo ad un uomo di 38 anni come lui. E poi manca organizzazione di gioco e manca il coraggio.