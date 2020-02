Guetta: “Se Iachini non resta serve un nome grosso. La Fiorentina dovrà fare la partita e in questo non è brava”

David Guetta ha affrontato i temi più caldi in collegamento con gli ascoltatori durante il Pentasport di Radio Bruno Toscana:

“Altri allenatori? Continuo a pensare che se si deve proprio andare su un nome diverso da Iachini serva davvero un nome grosso, come Spalletti. Liverani sarebbe una scommessa alla Montella, non ce la possiamo permettere. Un allenatore importante ti garantisca la presenza di alcuni giocatori: se vengono alla Fiorentina è perché si rendono conto di poter fare qualcosa di importante, e fanno da polo di attrazione. La Fiorentina è sempre stata da medio-alta classifica, quindi è tutta questione di soldi.

Iachini non esalta come gioco, ma è vero anche che eravamo finiti in una palude nella quale era facile affondare, e ci ha tirati fuori, è un riparatore. Mi ricorda un po’ l’impresa di Mondonico che arrivò al posto di Cavasin… Le parole di Beppe cozzano un po’ con quello che si vede in campo, non vedo molta personalità e autocoscienza nei giocatori, alcuni dei quali si esprimono su livelli inferiori rispetto a quanto potrebbero. Sottil? Non ha sfruttato le occasioni che ha avuto, soprattutto all’inizio della stagione.

A Udine la vedo abbastanza complicata, l’Udinese è molto attendista e la Fiorentina dovrà fare la partita, cosa in cui non eccelle.”