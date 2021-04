Guetta critico: “Prima Firenze era un traguardo, ora corteggiamo gli allenatori”

La riflessione sul progressivo declino di appeal che ha interessato la Fiorentina nelle ultime, disgraziate, stagioni

Il direttore del Pentasport David Guetta ha detto la sua sul "toto-allenatore" che impazza in questi giorni per la panchina della Fiorentina. Queste le impressioni della "voce viola", sulle frequenze di Radio Bruno: "Sarò sincero: un po' scoccia che la Fiorentina debba corteggiare gli allenatori, dando garanzie per convincerli ad accettare. La piazza di Firenze storicamente è sempre stata altro, un traguardo da raggiungere. A volte mi chiedo quanto siamo caduti in basso negli ultimi anni. Adesso Commisso sarà determinante, mi piacerebbe che portasse avanti lui i meeting con i vari Juric, De Zerbi e Gattuso. Affidarsi al suo istinto decisionista per dare un segnale forte e ripartire.