Guetta: “Chiesa non va via a gennaio. Con Ribery cambio di rotta, che ce ne frega dell’ingaggio?”

David Guetta ha risposto alle domande degli ascoltatori in diretta su Radio Bruno Toscana. Ecco alcune delle sue opinioni:

“Chiesa a gennaio non va via di sicuro, queste operazioni si fanno in estate. I soldi importanti corrono per gli ingaggi, mentre i pagamenti possono essere dilazionati. L’idea di Ribery alla Fiorentina fa pensare che ci si possa permettere di cambiare rotta, di poter ambire a giocatori importanti. De Paul costa molto di più: ammesso e non concesso che l’Udinese lo ceda, vista la valutazione l’argentino chiederebbe un ingaggio alto. Ma poi: cosa ce ne frega se la Fiorentina spende tanto per un ingaggio? L’unica perplessità può essere data dall’età, ma Pradè non è uno sprovveduto. L’operazione mi piace molto, perché ci avvicina ad una dimensione persa da tempo. Basta far vedere il palmarès…

L’idea di gioco di Montella e Pradè è particolare ed è rimasta, non serve il mediano frangiflutti. Ora ne abbiamo due che costruiscono, nel 2012 ne avevamo tre e ci siamo divertiti. Mi fa un po’ paura affidare l’attacco a Vlahovic e Simeone, perché Ribery non ha mai fatto tantissime reti, Chiesa crescerà, ma manca appunto l’attaccante da 15 centri a stagione.

Ibra? Non esageriamo… Chiesa Ribery e Berardi comincia a essere un discorso interessante, Suso un po’ meno. Credo che Benassi non convinca nessuno, se arriva l’offerta giusta, al di là della stima, può lasciare.”