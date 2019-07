Guetta: “Chiesa non va difeso né attaccato. Serve calma, rischia di crearsi un clima ostile”

Il Direttore di Radio Bruno David Guetta ha parlato della giornata movimentata in casa Fiorentina, soprattutto inerente Federico Chiesa:

Il nuovo Presidente ne ha fatto una questione di principio su Chiesa, poi vedremo se resterà. Sarà dura abituarci ad un altro modo di ragionare da parte della nuova proprietà. Sono entusiasta di quanto sta facendo Rocco Commisso, perché con lui il “se” non esiste. Credo che sarebbe importante mettere a segno il primo acquisto, ma non sarà facile vederlo entro i prossimi giorni. Non difendo Chiesa, ma no l’ho mai sentito dire di voler andare via: è sempre stato zitto così come il padre. Credo che certe situazioni andrebbero anche chiacchierate meno, lui rimane perché così decide il Presidente. Io starei molto attento a dare addosso al giovane calciatore: forse poteva parlare ma non ha mai dichiarato di voler lasciare la Fiorentina, quindi non va messo sotto accusa.