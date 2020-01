Guerini duro: “Pedro operazione da ridere, altra brutta figura. Badelj? Non lo avrei ripreso”

Intervenuto a Lady Radio, l’ex dirigente viola Vincenzo Guerini ha parlato delle scelte di mercato e della società Fiorentina:

Prendere Iachini è stata una bella mossa, anche perché non si può andare per il sottile e bisogna gettare il cuore oltre l’ostacolo. Questo può essere il tecnico giusto, spero riesca a trasmettere al gruppo le sue qualità. Non sono d’accordo invece con il ritorno di Badelj: ha scalpitato per andare via, non lo avrei riportato. Bene invece Pulgar. Pedro? Altra scelta da ridere: è costato tantissimo e ora è stato bollato come inadeguato dopo alcuni scampoli di partita. In ogni caso, dopo le brutte figure delle cessioni di Zaniolo e Mancini regalati non è nemmeno la prima volta. Cutrone? Ha grande vitalità, vuole emergere e penso che darà una bella mano. Credo che quella di domani sarà una gara importantissima per entrambe le squadre: per la Spal è l’ultima spiaggia e quindi anche per la Fiorentina sarà difficile psicologicamente.