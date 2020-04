Guerini: “Chiesa? Mai tenere giocatori controvoglia. Fossi un giocatore ci penserei bene prima di lasciare Firenze”

L’ex Club Manager, giocatore e allenatore della Fiorentina, Vincenzo Guerini, ha parlato a Toscana TV:

Ho lavorato in due fasi nella Fiorentina, ci sono stato in tutto quindici anni. Era un lavoro, ma c’è stato anche un grande affetto. Ho sempre dato tutto e mi dispiace per come sia finito il legame che resta dentro di me. Chiesa? Ho allenato trent’anni, non mi è mai piaciuto tenere i giocatori controvoglia. Adesso però la situazione economica è diversa, potrebbe valer la pena tenerlo e aspettare che ci possa essere un rilancio economico. E comunque se fossi un calciatore, ci penserei bene prima di lasciare la Fiorentina.