Gubbio fuori ai playoff ma Spalluto esulta per l’undicesima volta

Il bomber va di nuovo a segno

Niente da fare per il Gubbio. La squadra umbra è infatti uscita ai playoff di Serie C contro il Pescara in una gara emozionante terminata per 2-2 (il delfino avanza per essere arrivato più in alto in classifica). Delusione, dunque, per il ViP Samuele Spalluto che può comunque consolarsi. L'ex Primavera Viola è andato infatti in rete per l'11esima volta in stagione con il gol che è valso il momentaneo 0-2. Il bomber ha bucato il portiere avversario con un bel destro dal limite dopo un inserimento.